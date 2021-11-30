Цены на нефть растут, продолжая восстанавливаться после обвала рынка в конце минувшей недели

Это произошло из-за появления информации о новом штамме коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне утром составляла почти 74 доллара за баррель. В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление омикрона.
2021-11-30T10:07:19+03:00
2021-11-30T10:16:37+03:00
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10:07, 30 ноября 2021
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