Цены на нефть растут, продолжая восстанавливаться после обвала рынка в конце минувшей недели

Это произошло из-за появления информации о новом штамме коронавируса. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent в Лондоне утром составляла почти 74 доллара за баррель. В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление омикрона.