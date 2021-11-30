В Крыму из-за урагана 12 тысяч человек остаются без света, несколько жителей пострадали, затонули или получили повреждения небольшие суда.

Больше всего пострадавших в Ялте. Там травмированы четыре человека, на людей в основном упали деревья, поваленные ураганом, который пришёл со стороны Турции. По одному пострадавшему в Симферополе и окрестностях, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма Интерфаксу. По данным МЧС в Алуште получил травмы местный житель. Очевидцы в соцсетях выкладывают фото повреждённых автомобилей, сорванных крыш, рухнувших деревьев, фонарных столбов или рекламных конструкций. Ураган также повредил несколько судов у берегов Ялты, одно из них затонуло, некоторые были сорваны с якорей.

В Керченском проливе, который соединяет Крым с материковой частью России из-за природной стихии прервалось судоходство, сейчас его восстановили, но больше 150 кораблей ждут очереди, чтобы пройти пролив, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Тем временем в министерстве энергетики рапортовали, что подача света восстановлена в большинстве домов и социальных объектов в Крыму. Тем не менее, без электричества на полуострове остаются 12 тысяч жителей. Накануне вечером сообщалось, что свет нет в домах почти 60 тысяч человек.

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 метров в секунду.