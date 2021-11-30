Республиканцы в Сенате США заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета, который, в том числе, включает санкции в отношении России. По данным издания «Хилл», члены Республиканской партии настаивают на более жестких ограничительных мерах из-за ситуации на востоке Украины.
2021-11-30T09:33:56+03:00
2021-11-30T09:50:52+03:00
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09:33, 30 ноября 2021
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