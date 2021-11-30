Республиканцы в Сенате США заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета, который, в том числе, включает санкции в отношении России. По данным издания «Хилл», члены Республиканской партии настаивают на более жестких ограничительных мерах из-за ситуации на востоке Украины.