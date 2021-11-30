Президент Португалии наложил вето на законопроект, разрешающий эвтаназию

Ребелу ди Соуза попросил парламент разъяснить причины, по которым человек может воспользоваться правом уйти из жизни. Как ожидается, депутаты вновь вернутся к этому вопросу после досрочных выборов, намеченных на январь.
2021-11-30T09:33:24+03:00
2021-11-30T09:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 30 ноября 2021
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