Всех пассажиров рейсов из Китая и Гонконга начали тестировать на ковид в Хабаровском крае

Как передает агентство Интерфакс, власти решились на эту меру, чтобы снизить риск появления в России омикрон-штамма коронавируса.

Микробиолог, профессор университета Georgetown University Михаил Букринский в эфире «Эха» сказал, что коронавирус продолжит мутировать, но количество этих мутаций не бесконечно.

Букринский отметил, что паника по поводу «омикрон»-штамма не обоснована, и закрытие границ – бессмысленная мера. По его словам, это поможет сдержать проникновение, но оно всё равно произойдёт.

Глава Федерального медико-биологическое агентства Вероника Скворцова сказала, что организация готова создать тесты для определения заражения омикрон-штаммом коронавируса. Это займёт несколько дней.

Скворцова добавила, что новый штамм интересен тем, что суммировал в себя те мутации, которые были наработаны предыдущими.