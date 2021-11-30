Самолет «Сухой Суперджет 100» совершил экстренную посадку в Волгограде

Как сообщил агентству Интерфакс информированный источник, экипаж прервал полет из-за отказа одного из двигателей. Лайнер направлялся из Нижневартовска в Минеральные Воды. Сколько человек находилось на борту, не уточняется.
2021-11-30T09:31:12+03:00
2021-11-30T09:55:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2944072-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3574030.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:31, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…