В социальной сети Twitter сменилось руководство

Один из основателей компании Джек Дорси покинул пост гендиректора.

Джек Дорси основал Твиттер вместе с партнерами в 2006 году и тогда возглавил компанию. Но в 2008 покинул должность по настоянию инвесторов. В 2015-м Дорси вернулся на пост гендиректора Твиттера и последние несколько лет, которые пришлись на правление Дональда Трампа, для которого личный аккаунт в твиттере стал главным политическим мегафоном, Дорси находился под давлением общественности и американских законодателей.

Одни требовали, чтобы компания активнее боролась с дезинформацией и разжиганием ненависти на платформе, другие — в частности, республиканцы из числа сторонников Трампа, обвиняли Джека Дорси в цензуре и утверждали, что Twitter должен позволить большему количеству контента оставаться в сети. Изначально выступавший против удаления контента мировых лидеров и публичных персон, Джек Дорси принял решение отмечать некоторые твиты Дональда Трампа как дезинформацию, после того, как 45-й президент США отказался признать проигрыш на выборах президента и использовал соцсети для распространения лжи об украденных выборах. Через два дня после насильственного захвата Капитолия сторонниками Трампа Твиттер навсегда заблокировал личный аккаунт тогдашнего президента.

Пост гендиректора Twitter займет технический директор Параг Агравал.

Отметим, что на сегодняшний день у соцсети боле 200 миллионов активных пользователей.