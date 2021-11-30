Главы правительств Украины, Молдавии и Грузии отправляются в Брюссель, чтобы провести переговоры с руководством ЕС

Премьер-министры трех стран совершат поездку в рамках так называемого Ассоциированного трио. Оно было создано в мае этого года с целью закрепить стремление Украины, Молдавии и Грузии к движению в Евросоюз и скоординировать усилия. На встречах с руководством ЕС, в частности, будет обсуждаться желание «Трио» присоединиться к единому экономическому пространству сообщества.

При этом в преддверии переговоров в Брюсселе звучали и политические заявления. Так, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico вновь выразил мнение, что Украине необходима поддержка в виде постоянного присутствия военных кораблей НАТО в Черном море.

Помимо этого, представители Украины, Грузии и Молдавии возлагают надежду на инициативу ЕС под названием «Восточное партнерство». Хотя в том же Киеве считают, что для формата наступил решающий момент, после которого – в случае отсутствия серьезных изменений — с ним будет сложнее связывать конкретные надежды.

Саммит в рамках «Восточного партнерства с участием Украины, Молдавии и Грузии состоится в середине декабря.