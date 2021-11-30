Страны «большой семерки» призывают к срочным действиям из-за распространения нового штамма коронавируса

Министры здравоохранения стран «большой семерки» заявили о необходимости срочных действий на фоне активного распространения нового штамма коронавируса. Они высоко оценили работу ЮАР по выявлению омикрона и по оповещению о нем других стран. В ближайшие недели ведущие страны намерены активно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения по этому вопросу.

Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса напоминает о том, что эпидемиологическая ситуация в мире остаётся сложной.

Глава ВОЗ повторил, что решить проблему не удастся, пока будет существовать неравный доступ к вакцинам в мире.