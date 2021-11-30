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09:01, 30 ноября 2021

Нескольких генералов Росгвардии, по данным газеты «Коммерсантъ», обвиняют в особо крупном мошенничестве

Главная военная прокуратура, по данным газеты «КоммерсантЪ», направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовных дел в отношении несольких высокопоставленных сотрудников Росгвардии.

Речь идет о четырех генералах и трех полковниках. Как стало известно «Коммерсанту», они якобы причастны к хищению почти 200 миллионов рублей. Такие данные появились в результате внутренней проверки ведомства. Подозрения вызвала электронная система «Недвижимость», которая должна была заработать еще в 2016 году. Программа создавалась, чтобы объединить в реестр всю недвижимую собственность ведомства, однако к моменту реформы, в результате которой МВД стало частью Росгвардии, так и не была запущена. При этом выделенные бюджетные деньги были полностью освоены.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве попал генерал-майор Андрей Козлов, который ранее уже привлекался к административно ответственности за нарушение закона при заключении госконтракта. Также претензии в возможном злоупотреблении должностными полномочиями появились к бывшему начальнику управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову и главе департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанту Валерию Дугинову. Подозревается и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко. По данным «Коммерсанта», все они сейчас фактически не работают в ведомстве.

Председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн подтвердил «Ъ», что еще несколько лет назад в Росгвардии планировали провести подобную проверку из-за сомнений в выполнении контрактов.


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