Судья согласился с доводами истцов, что постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом.
В начале ноября Белый дом обязал более 80 миллионов сотрудников частных компаний и медицинских работников к 4-му января будущего года сделать прививки от коронавируса.
В США суд приостановил обязательную вакцинацию медицинских работников в десяти штатах
Судья согласился с доводами истцов, что постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом.