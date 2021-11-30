В США суд приостановил обязательную вакцинацию медицинских работников в десяти штатах

Судья согласился с доводами истцов, что постановление было принято федеральным правительством, но не было одобрено Конгрессом.

В начале ноября Белый дом обязал более 80 миллионов сотрудников частных компаний и медицинских работников к 4-му января будущего года сделать прививки от коронавируса.