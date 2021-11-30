Установлено местонахождение 18 погибших на шахте «Листвяжная»

Спасатели установили местонахождение 18 погибших в шахте «Листвяжная», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по Кемеровской области во вторник. До сих пор на поверхность удалось поднять тела 11-ти горняков. Из-за высокой концентрации метана спасатели вновь были вынуждены выйти из шахты.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встретится сегодня с родственниками жертв аварии на шахте «Листвяжная». Предприятие уже начало выплаты семьям погибших и пострадавшим. Кроме того, работники, которые участвовали в спасении людей, получили премии в размере 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Правительство России направит около 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В результате взрывов в шахте 25 ноября погиб 51 человек, еще почти сто пострадали.