Аргентинский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Для Месси это первая награда в качестве игрока ПСЖ. Он получил его из рук одноклубника по испанской «Барселоне» нападающего Луиса Суареса. В качестве поздравления сразу после награждения на фасаде Дворца Шайо рядом с Эйфелевой башней появилось изображение футболиста. На втором месте в голосовании за обладателя «Золотого мяча» оказался нападающий германской «Баварии» Роберт Левандовский. Именно ему прочили награду в прошлом году, однако церемонию отменили из-за пандемии коронавируса. При этом Левандовский признан лучшим нападающим года по версии журнала France Football.

Женский «Золотой мяч» получила испанская футболистка из «Барселоны» Алексия Путельяс. А вот трофей имени Льва Яшина отправился к вратарю итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумме.

Вместе с тем, на церемонию неожиданно не явился Криштиану Роналду. Главный редактор France Football Паскаль Ферре сразу же заявил, что это связано с карантином, на котором сейчас якобы находится нападающий английского «Манчестер Юнайтед». Однако сам Роналду эту информацию опроверг, обвинив Ферре во лжи и в использовании его имени для рекламы себя.

В рамках церемонии была также вручена первая в истории приза награда лучшему клубу. Им стал лондонский «Челси».