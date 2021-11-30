У корпоративных клиентов сотовой связи последний день на то, чтобы выполнить новые нормы закона о серых сим-картах

У корпоративных клиентов сотовой связи сегодня последний день на то, чтобы выполнить новые нормы закона о серых сим-картах. Тем, кто этого не сделает, уже со среды будет грозить отключение от услуг.

Речь идет о том, что тем компаниям, кто заключил корпоративный договор с оператором связи до 1 июня, необходимо внести данные о своих абонентах в единую систему на портале Госуслуги. Власти тем самым хотят бороться с так называемыми «серыми» сим-картами, которые не зарегистрированы на конкретного гражданина, и сократить случаи телефонного мошенничества и спам-звонков. В случае, если номер не будет зарегистрирован, он по закону должен быть заблокирован.

Всего, по данным аналитиков, как писала ранее газета «Коммерсантъ», в России около 32 млн корпоративных сим-карт. Однако к середине ноября перерегистрировано было лишь 16 млн. Это означает, что половина номеров может быть отключена от услуг связи. Больше других, как считают эксперты, это отразится на малом и среднем бизнесе, который не осознает риски блокировки номеров. Кроме того, части выручки могут лишиться и операторы.

В министерстве цифрового развития, между тем, ранее утверждали, что регистрация сим-карт проходит по графику.