Председатель Генассамблеи ООН призвал страны проявлять умеренность при введении ограничений из-за омикрон-штамма

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид призвал страны проявлять умеренность при введении ограничений на поездки из-за

появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном его пресс-службой.

В Великобритании с сегодняшнего дня вновь вступает в силу требование об обязательном ношении масок в общественных местах, а также в общественном транспорте. Также в королевстве правительство вводит обязательное ПЦР-тестирование для всех приехавших из-за границы людей. Сдать мазок на коронавирус туристы должны не позднее второго дня после пресечения границы, и до получения окончательных результатов они обязаны соблюдать карантин.

Помимо этого, путешественники не смогут отправится в Японию. Страна приостановила выдачу виз во всех без исключения странах. В Токио говорят, что на территории государства пока не выявлены случаи заражения омикрон-штаммом, в отличии, например, от Соединенного королевства, где на прошедшей неделе было зафиксировано сразу несколько случаев. Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала остальным странам быть готовыми усилить социальные и санитарные меры из штамма «омикрон».

В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, специалисты сейчас проверяют российские вакцины на эффективность против него.