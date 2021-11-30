Американские астронавты сегодня выйдут в открытый космос, чтобы заменить неработающую антенну.

Члены экипажа от американского космического агентства NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон покинут стены международной станции в 15 часов по московскому времени. Их цель — антенна, которая работает в так называемом S-диапазоне и используется для связи с Землей через спутники. Поломка серьезно не вредит МКС, но руководитель миссии все же решил установить новую антенну, отмечают в NASA. Замену для вышедшего из строя оборудования возьмут в другом модуле станции. Помощь астронавтам изнутри МКС будет оказывать посланец Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Он возьмет на себя управление роботизированным манипулятором. Астронавты пробудут за пределами международной станции около шести с половиной часов.

Для Томаса Маршберна это будет пятый выход в открытый космос, для Кайла Бэррона — дебютный.