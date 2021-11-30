Барбадос официально стал республикой. В должность также вступила избранная в октябре президент страны Сандра Мэйсон. Отныне королева Великобритании Елизавета II больше не будет главой карибского островного государства. На площади Национальных героев в столице страны Бриджтауне был спущен штандарт королевы.

В качестве гостя церемонию посетил наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

В конце сентября парламент Барбадоса единогласно поддержал поправки в конституцию, по которым британская королева больше не будет являться главой карибской страны. В октябре парламентарии избрали на пост президента страны 72-летнюю Сандру Мэйсон.

При этом Барбадос останется в составе Содружества наций, возглавляемого Великобританией, в которое входят почти все ее бывшие колонии.