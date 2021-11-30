Россия выступает за обнуление вместе с США на взаимной основе всех визовых ограничений для дипломатов двух стран. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Он также подчеркнул, что США искажают факты относительно требования к 55 российским дипломатам покинуть страну и что речь идет о фактическом выдворении.

В конце октября представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. По ее словам, правительство России было заранее предупреждено о необходимости их отъезда, поэтому процедуру нельзя называть «карательной».