Холдинг «Институт стволовых клеток человека» приступил к разработке лекарства от коронавируса. Его первые прототипы могут быть созданы в ближайшие 3-4 месяца, сообщил ТАСС председатель совета директоров компании Артур Исаев. Предполагается, что препарат будет эффективен против большинства известных мутаций

COVID-19. Он позволит блокировать активное размножение вируса в организме и снижать летальность.

Также Исаев рассказал, что холдинг планирует в ближайшее время оценить эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «омикрон». Клинические исследования этого препарата начались в России в октябре. «Институт стволовых клеток человека» рассчитывает в феврале-марте подготовить и подать в Минздрав промежуточный отчет, после чего в случае выдачи разрешения может начать ее производство.