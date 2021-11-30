В Кузбассе сегодня пройдет встреча Цивилева с родственниками погибших и пострадавших от взрыва на шахте «Листвяжная».

В Кузбассе сегодня должна пройти встреча губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева с родственниками погибших и пострадавших от взрыва на шахте «Листвяжная».

Губернатор Кузбасса говорит, что большинство выплат родственникам уже начались. Средства выделил федеральный центр, а также областной бюджет. На данный момент деньги уже получили около 60 человек. Кроме того, из областных резервов выделяется материальная помощь родственникам 46 погибших шахтеров и 5 горноспасателей. На данный момент ее получили 29 семей. Глава региона подчеркнул, что со всеми семьями работают социальные службы для определения необходимого объема помощи по обучению детей, трудоустройству и даже решению жилищных вопросов. Кроме того, по словам Цивилева, к сегодняшнему дню должна снизится сохраняющаяся до сих пор угроза взрыва на шахте. Горноспасатели, уверен губернатор, смогут вернутся в забой и, по его словам, должна появится ясность относительно дальнейшего хода работ. Окончательные и настоящие причины взрыва до сих пор не названы.

Генеральная прокуратура ан сегодняшний день выявила почти 450 различных нарушений на предприятиях региона. Возбуждено 180 дел об административных правонарушениях.