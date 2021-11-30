Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет сегодня встречу со своим китайским коллегой Ли Кэцян.

На мероприятии, которое пройдет в видеоформате, планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия, сообщили в пресс-службы руководителя российского правительства. Там отметили, что акцент будет сделан на проблематику взаимодействия в торгово-инвестиционной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах. Как ожидается, отдельно будет обсуждаться тема преодоления последствий непрекращающейся пандемии коронавируса. При этом, пока никаких конкретных предложение не раскрывается.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что по итогам этого года Москва и Пекин достигнут рекордных показателей взаимной торговли. Глава кабмина также выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем товарооборот двух стран увеличится в более чем два раза и достигнет 200 миллиардов долларов.

По итогам переговорам будет подписано совместное коммюнике, подчеркивают российские власти.