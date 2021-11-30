Измайловский суд вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (в миру Николай Романову). Его обвиняют в склонении к самоубийству, ограничении свободы совести и самоуправстве. он самовольно сместил настоятельницу Среднеуральского монастыря, забаррикадировался с последователями в обители, выставив оцепление из казаков и удерживал ее, пока ОМОН не взял монастырь штурмом. В июле того же церковный суд отлучил Сергия от церкви и лишил его сана, а суд приговорил бывшего священника к штрафу в 90 тысяч рублей за распространение ложной информации о коронавирусе. В декабре, он был задержан и этапирован в Москву. Помимо самоуправства, его обвиняют в призывах верующих к суициду.

Именно так следствие квалифицирует, опубликованные самим бывшим священником в интернете видео, на которых он во время проповеди спрашивал у нескольких прихожан и монахинь, готовы ли они умереть за Россию и за детей, и благословлял их на это.

Ранее Николай Романов, до того, как он стал священником, был осужден на 13 лет за убийство и разбойное нападение.