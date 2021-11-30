Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал 7-кратным обладателем «Золотого мяча»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча». Эту награду вручают лучшему футболисту мира по версии журнала France Football. Церемония прошла в парижском театре «Шатле».

34-летний Месси является рекордсменом по победам в этой премии.

В августе аргентинец покинул испанскую «Барселону», в составе которой провел всю карьеру на взрослом уровне. После этого он подписал контракт с ПСЖ.

В составе сборной Аргентины футболист прошедшим летом стал обладателем Кубка Америки — это его первый трофей в составе национальной команды.

