Семерых старших офицеров Росгвардии подозревают в махинациях почти на две сотни миллионов рублей

Материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Главная военная прокуратура направила в Следственный комитет. Об этом пишет газета «Коммерсаент» со ссылкой на источники в силовых структурах. Речь идет об информационной системе «Недвижимость», которая должна была объединить в едином реестре все объекты Росгвардии и внутренних войск МВД. В рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым система должна была заработать к 2016 году, однако, несмотря на потраченные на нее 192 миллиона рублей, этого так и не произошло. По данным издания, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии.
2021-11-30T06:31:17+03:00
2021-11-30T06:31:17+03:00
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06:31, 30 ноября 2021
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