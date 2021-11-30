Семерых старших офицеров Росгвардии подозревают в махинациях почти на две сотни миллионов рублей

Материалы для возбуждения уголовного дела в отношении четырех генералов и трех полковников Главная военная прокуратура направила в Следственный комитет. Об этом пишет газета «Коммерсаент» со ссылкой на источники в силовых структурах. Речь идет об информационной системе «Недвижимость», которая должна была объединить в едином реестре все объекты Росгвардии и внутренних войск МВД. В рамках проекта было заключено пять госконтрактов, по которым система должна была заработать к 2016 году, однако, несмотря на потраченные на нее 192 миллиона рублей, этого так и не произошло. По данным издания, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии.