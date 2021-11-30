Страны-члены организации по запрещению химоружия: информация по делу об отравлении Навального недостаточна

Более 50 стран-членов организации по запрещению химического оружия назвали недостаточной информацию, представленную Россией по делу об отравлении политика Алексея Навального.

Это следует из совместного заявления, принятого на 26 сессии конференции организации, которая проходит в Гааге. В начале октября 45 стран потребовали от России предоставить ответы на список вопросов, который не публиковался, однако в нем содержится требование рассказать о шагах, которые были предприняты для расследования факта применения химического оружия на территории страны. Кроме того, Россию обвиняют в том, что она не согласовала визит западных экспертов. Полномочный представитель России в ОЗХО, посол в Нидерландах Шульгин напротив полагает, что Россия дала исчерпывающий ответ на запрос, предоставив, в частности протоколы допросов 230 свидетелей и результаты 64 экспертиз. Он особо отм6етил, что российские специалисты не нашли следов органофосфорного соединения в анализах Навального.

Александр Шульгин в ответ обвинил Великобританию, Германию. Швецию и Францую в том, что они вообще никак не ответили на запросы российской стороны.