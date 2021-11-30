Двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции. Им предстоит провести замену на ее поверхности вышедшей из строя антенны, сообщает NASA. Выход начнется после 15 часов мск из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.
2021-11-30T05:12:51+03:00
2021-11-30T05:12:51+03:00
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05:12, 30 ноября 2021
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