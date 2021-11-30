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05:12, 30 ноября 2021

Двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции

Двое американских астронавтов выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции. Им предстоит провести замену на ее поверхности вышедшей из строя антенны, сообщает NASA. Выход начнется после 15 часов мск из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.


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