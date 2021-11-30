Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Москве с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между странами в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня.
2021-11-30T05:12:07+03:00
2021-11-30T05:12:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943998-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:12, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление СПЧ в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста Мы надеемся, что странное выпадение из школьных программ такого трагического символа расчеловечивания и геноцида является случайностью. Мы считаем необходимо как можно скорее устранить это явное недоразумение…