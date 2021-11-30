Президент России Владимир Путин встретится сегодня в Москве с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком. Как сообщила пресс-служба Кремля, планируется обсудить актуальные вопросы всеобъемлющего стратегического партнерства между странами в различных областях, включая политический диалог, торгово-экономическое, военно-техническое, научно-технологическое сотрудничество и гуманитарные контакты, а также обменяться мнениями по региональной повестке дня.