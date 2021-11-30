Двухдневная встреча глав МИДов стран НАТО открывается сегодня в Риге. Ее участники намерены обсудить вопросы сдерживания России и Китая, рассмотреть основные тезисы новой Стратегической концепции альянса, которая должна быть утверждена следующим летом на саммите в Мадриде, обсудить операции и повышение оборонных расходов альянса, сделать выводы из провала миссии НАТО в Афганистане и обсудить отношения НАТО со странами партнерами — Швецией, Финляндией, Украиной и Грузией. Значительное внимание будет уделено миграционному кризису на границе с Белоруссией, который альянс называет «гибридным нападением режима Лукашенко». Впрочем, никаких практических мер в этой сфере альянс предпринимать не намерен. В Риге генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут совместную Декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО.
2021-11-30T05:11:08+03:00
2021-11-30T05:11:08+03:00
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05:11, 30 ноября 2021
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