Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета страны с санкциями против России

Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год примерно на 770 миллиардов долларов. В него включены в том числе санкции против России. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предупредил, что его однопартийцы не поддержат документ в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные рестрикции против трубопровода «Северный поток — 2». Ранее газета «Хилл» писала, что Госдепартамент США пытается убедить демократов заблокировать поправку, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.
2021-11-30T05:10:14+03:00
2021-11-30T05:10:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943994-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление СПЧ в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста Мы надеемся, что странное выпадение из школьных программ такого трагического символа расчеловечивания и геноцида является случайностью. Мы считаем необходимо как можно скорее устранить это явное недоразумение…