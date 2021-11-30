Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета страны с санкциями против России

Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год примерно на 770 миллиардов долларов. В него включены в том числе санкции против России. Перед голосованием лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл предупредил, что его однопартийцы не поддержат документ в связи с тем, что имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные рестрикции против трубопровода «Северный поток — 2». Ранее газета «Хилл» писала, что Госдепартамент США пытается убедить демократов заблокировать поправку, предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.