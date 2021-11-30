В Крыму из-за урагана обесточены 450 трансформаторных подстанций. Преимущественно речь идет о Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Энергетики работают круглосуточно и будут ликвидировать нарушения в сетях до их полного устранения, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Ураганный ветер накануне стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. По различным данным, травмы получили четыре или пять человек. Около 56 тысяч потребителей остались без электричества. В Ялте затонуло судно «Славия», четыре других судна сорвались с якоря. Сегодня на полуострове вновь ожидают порывы ветра до 35 м/с.