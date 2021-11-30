В России вступают в силу дополнительные гарантии трудовых прав для работников с детьми. Так, с 5 до 14 лет увеличивается возраст детей, при котором их одиноких родителей не могут привлекать без их согласия к сверхурочной работе. Это также касается семей, где один из родителей работает вахтовым методом, и работников, воспитывающих трех и более детей.

Закон также включает работников, которые ухаживают за инвалидами I группы, в круг лиц, которые могут получить ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Госдума приняла законы в третьем чтении 9 ноября, позже президент Владимир Путин их подписал.