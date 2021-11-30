Напряженность вокруг Украины и состояние отношений НАТО с Россией, обсудят министры иностранных дел стран альянса. Встречи пройдут сегодня и завтра в Риге. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Россия уже во второй раз в этом году сосредоточивает «крупные и необычные» силы в регионе. «Эти действия ничем не спровоцированы и не объяснимы», — считает генсек. Он в очередной раз призвал Москву к прозрачности в этом вопросе.

Среди тем совещания также события и процессы в широкой зоне постсоветского пространства, в том числе миграционный кризис на западной границе Белоруссии. Кроме того, министры намерены обсудить стратегию НАТО после ухода из Афганистана.