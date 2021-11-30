Пентагон обвинил Россию в продолжении наращивания войск у границ Украины. США внимательно за этим следят, сказал пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. Он отказался давать оценку численности войск, отметив лишь, что это подразделения комбинированного характера. По его словам, США продолжат призывать Россию быть более транспарентной в отношении того, что она делает, каковы ее намерения, какие подразделения она там размещает и с какой целью.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Кремле это назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом не исключив возможность провокаций.