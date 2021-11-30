Аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча» — премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле». 34-летний Месси является рекордсменом по победам в этой премии. Ранее аргентинец удостаивался приза в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.