США опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий в условиях «напряженной ситуации» на границе Белоруссии

Соединенные Штаты заявили о нежелании «агрессивных и дестабилизирующих» действий в условиях «напряженной ситуации» на границе Белоруссии. Об этом сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя планы Минска провести совместные с Россией учения по обеспечению безопасности границ республики. При этом, по его словам, Вашингтон признает, что страны имеют право устраивать подобные мероприятия.