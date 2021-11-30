США опасаются «агрессивных и дестабилизирующих» действий в условиях «напряженной ситуации» на границе Белоруссии

Соединенные Штаты заявили о нежелании «агрессивных и дестабилизирующих» действий в условиях «напряженной ситуации» на границе Белоруссии. Об этом сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, комментируя планы Минска провести совместные с Россией учения по обеспечению безопасности границ республики. При этом, по его словам, Вашингтон признает, что страны имеют право устраивать подобные мероприятия.
2021-11-30T03:08:34+03:00
2021-11-30T03:08:34+03:00
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03:08, 30 ноября 2021
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