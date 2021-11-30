Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после ареста появился на публике. Он выступил в Тбилисском суде по делу о разгоне митингов 14-летней давности. Политика туда доставили под усиленным конвоем из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-ти дневной голодовки. В ходе своей речи, которую Саакашвили говорил, находясь в стеклянной клетке, он отметил, что «у Грузии не было президента – преступника».

Некоторые грузинские СМИ назвали процесс «историческим» — впервые в истории страны на скамье подсудимых бывший глава государства.