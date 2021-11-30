Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после ареста появился на публике. Он выступил в Тбилисском суде по делу о разгоне митингов 14-летней давности. Политика туда доставили под усиленным конвоем из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-ти дневной голодовки. В ходе своей речи, которую Саакашвили говорил, находясь в стеклянной клетке, он отметил, что «у Грузии не было президента – преступника».
Некоторые грузинские СМИ назвали процесс «историческим» — впервые в истории страны на скамье подсудимых бывший глава государства.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после ареста появился на публике
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после ареста появился на публике. Он выступил в Тбилисском суде по делу о разгоне митингов 14-летней давности. Политика туда доставили под усиленным конвоем из военного госпиталя в Гори, где он проходит реабилитацию после 50-ти дневной голодовки. В ходе своей речи, которую Саакашвили говорил, находясь в стеклянной клетке, он отметил, что «у Грузии не было президента – преступника».