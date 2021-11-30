Измайловский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (в миру Николаю Романову). Накануне гособвинитель попросил приговорить его к четырем годам колонии общего режима.
Романова задержали в декабре прошлого года, после того как ОМОН штурмом взял Среднеуральский женский монастырь. Его обвиняют в склонении к самоубийству, в самоуправстве и в оскорблении религиозных чувств. Свою вину он не признает. Прошлой осенью схиигумен был лишен сана, а затем отлучен от церкви.
Измайловский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (в миру Николаю Романову)
Измайловский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (в миру Николаю Романову). Накануне гособвинитель попросил приговорить его к четырем годам колонии общего режима.