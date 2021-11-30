Измайловский суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет приговор бывшему схимонаху Сергию (в миру Николаю Романову). Накануне гособвинитель попросил приговорить его к четырем годам колонии общего режима.

Романова задержали в декабре прошлого года, после того как ОМОН штурмом взял Среднеуральский женский монастырь. Его обвиняют в склонении к самоубийству, в самоуправстве и в оскорблении религиозных чувств. Свою вину он не признает. Прошлой осенью схиигумен был лишен сана, а затем отлучен от церкви.