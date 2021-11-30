«Известия»: В России может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих

В России может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих. Специалисты Минфина вместе с Налоговой службой прорабатывают вопрос об отмене НДС для товаров с истекающим сроком годности, который отдают на благотворительность, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо министерства в ответ на инициативу организации «Фудшеринг». В Минпромторге поддерживают идею, поскольку изменения позволят оказывать помощь огромному числу людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития полагают, что меру следует распространить не только на продукты питания, но и на другие товары первой необходимости. Эксперты отмечают, что отмена налога поможет нуждающимся, будет способствовать уменьшению нагрузки на свалки, а также уменьшит финансовую нагрузку на ритейлеров. В торговой сети «Магнит», в X5 Group, «Метро» и «Азбуке вкуса» инициативу поддержали.