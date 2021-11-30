Республика Сербская вслед за Сербией надеется продлить действующую цену на газ из России в размере 290 долларов за тысячу кубометров. Об этом сказал лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в эфире местного телевидения. По его словам, в «Газпроме» им это подтвердили. Додик также сообщил, что в ходе визита в Москву с 30 ноября по 3 декабря намерен обсудить и вопрос газопровода — продолжения «Балканского потока». Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины выразил мнение, что в энергетическом кризисе в Европе виноваты США.

На прошлой неделе в результате переговоров президентов России и Сербии в Сочи Белграду удалось сохранить цену на газ на уровне 270 долларов на шесть зимних месяцев.