Республика Сербская вслед за Сербией надеется продлить действующую цену на газ из России в размере 290 долларов за тысячу кубометров. Об этом сказал лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в эфире местного телевидения. По его словам, в «Газпроме» им это подтвердили. Додик также сообщил, что в ходе визита в Москву с 30 ноября по 3 декабря намерен обсудить и вопрос газопровода — продолжения «Балканского потока». Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины выразил мнение, что в энергетическом кризисе в Европе виноваты США.
На прошлой неделе в результате переговоров президентов России и Сербии в Сочи Белграду удалось сохранить цену на газ на уровне 270 долларов на шесть зимних месяцев.
Республика Сербская вслед за Сербией надеется продлить действующую цену на газ из России
Республика Сербская вслед за Сербией надеется продлить действующую цену на газ из России в размере 290 долларов за тысячу кубометров. Об этом сказал лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик в эфире местного телевидения. По его словам, в «Газпроме» им это подтвердили. Додик также сообщил, что в ходе визита в Москву с 30 ноября по 3 декабря намерен обсудить и вопрос газопровода — продолжения «Балканского потока». Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины выразил мнение, что в энергетическом кризисе в Европе виноваты США.