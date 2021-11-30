«Коммерсант»: возбуждено уголовное дело о хищениях и злоупотреблениях в отношении генералов и полковников Росгвардии

Газете «Коммерсант» стало известно о возбуждении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. По данным издания, материалы направила в Главное военное следственное управление СКР Главная военная прокуратура. Это стало итогом проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 миллионов рублей, так и не заработала.
2021-11-30T02:12:43+03:00
2021-11-30T02:12:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2943970-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 30 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Заявление СПЧ в связи с исчезновением из школьной программы Международного Дня памяти жертв Холокоста Мы надеемся, что странное выпадение из школьных программ такого трагического символа расчеловечивания и геноцида является случайностью. Мы считаем необходимо как можно скорее устранить это явное недоразумение…
Дмитрий Быков: Сегодня в России самые умные те, кто не совпадает с господствующим настроением В России личности в истории абсолютно ничтожна, потому что российская история — это заведенный циклический механизм. Играть здесь роль — это примерно что растапливать зимой полярные льды. Ничего вы не сделаете…