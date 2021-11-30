«Коммерсант»: возбуждено уголовное дело о хищениях и злоупотреблениях в отношении генералов и полковников Росгвардии

Газете «Коммерсант» стало известно о возбуждении уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. По данным издания, материалы направила в Главное военное следственное управление СКР Главная военная прокуратура. Это стало итогом проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 миллионов рублей, так и не заработала.