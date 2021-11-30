Преподавателя факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майкла Фриса уволили из вуза и депортировали из России. Ему запретили въезд в страну на пять лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». По данным интернет-издания «Фонтанка», выслать Фриса предписала ФСБ. Предположительно, это связано с тем, что он курировал студенческий обмен с Бард-колледжем, который летом признали «нежелательной организацией». В заявлении ведомства сказано, что деятельность колледжа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Фрис работал ассистентом кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. В России он прожил десять лет, у него здесь семья — жена и ребенок.