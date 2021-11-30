RTL Nieuws: Нидерланды готовят новое разбирательство против России по делу о крушении Боинга на востоке Украины

Нидерланды готовят новое разбирательство против России в Международной организации гражданской авиации ООН по делу о крушении Боинга на востоке Украины в 2014 году. Об этом сообщает местный телеканал RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники. По их словам, данный процесс «представляется очень многообещающим». В его рамках Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила «Чикагскую конвенцию» 1944 года, которая предусматривает обеспечение странами безопасности гражданской авиации. Окончательное решение о подаче иска должно принять новое правительство, которое находится в стадии формирования.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 298 человек.