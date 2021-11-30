Власти Австрии собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Обязать прививаться хотят всех, кто проживает в стране, в том числе людей с видом на жительство. За отказ будет предусмотрен штраф в размере 3600 евро или четыре месяца лишения свободы. Если человек дважды проигнорирует уведомления властей о необходимости сделать прививку, то сумма штрафа будет вдвое выше. Предполагается, что исключение могут сделать для людей с противопоказаниями, беременных и детей до 12 лет.

Как говорится в черновом варианте законопроекта, выдержки из которого опубликовала австрийская газета Die Presse, эти меры планируют ввести в феврале будущего года. Ожидается, что документ будет официально представлен 6 декабря. Ранее в ноябре в Австрии, где привито 65% населения, объявили локдаун из-за распространения коронавируса.