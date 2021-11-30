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01:07, 30 ноября 2021

Мещанский суд Москвы не принял поручительства миллиардера Геннадия Тимченко за бывшего сенатора Магомеда Магомедова

Мещанский суд Москвы не принял поручительства миллиардера Геннадия Тимченко за совладельца группы «Сумма» бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Владелец инвестиционной группы Volga Group, которого называют «другом Путина», лично приходил на заседание, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник в столичной судебной системе. Бизнесмен прождал в коридоре четыре часа, прежде чем его пустили в зал. Сам процесс проходит в закрытом режиме по просьбе ФСБ. Однако, как сообщает издание, журналистам удалось получить стенограмму заседания, которое состоялось 29 октября. На нем Тимченко рассказал, что знаком с Магомедовым 13 лет и выступает как старший товарищ. Он не смог ответить на вопрос судьи Олеси Менделеевой, какая именно ответственность накладывается законом на личных поручителей, отметив, что это не принципиально, поскольку он готов ее нести. В итоге судья постановила, что суд не смог выяснить, каким образом свидетель Тимченко способен обеспечить надлежащее поведение Магомедова. Обвиняемого не отпустили из СИЗО, суд продлил ему арест.
Братьев Магомедовых арестовали в марте 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве на 11 миллиардов рублей.


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