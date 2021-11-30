В ОЗХО назвали недостаточным ответ России на запрос об отравлении Алексея Навального. Заявление подписали 55 стран Организации по запрещению химического оружия. В нем подчеркивается, что Россия «не предоставила информации, достаточной, чтобы ответить на возникшие сомнения и озабоченности». Вопросы были заданы в начале октября. Авторы снова формально задали их России, ответа пока не последовало. Страны, подписавшие обращение, призвали Москву дать «все необходимые объяснения», а также привлечь к ответственности лиц, использовавших химическое оружие.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, в свою очередь, заявил, что Россия дала «исчерпывающие ответы» на вопросы, указанные в заявлении. Он также обвинил Францию, Швецию, Германию и Великобританию в том, что они не ответили на встречные вопросы Москвы.