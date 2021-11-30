Один из основателей Твиттера Джек Дорси покидает пост гендиректора компании

Об этом Дорси объявил сегодня в твите. На посту гендиректора Твиттера его заменит техдиректор компании Параг Агравал. Полтора года назад один из инвесторов Твиттера попытался сместить Джека Дорси с должности, но безуспешно.

Джек Дорси основал Твиттер вместе с партнерами в 2006 году и тогда возглавил компанию. Но в 2008 покинул должность по настоянию инвесторов. В 2015-м Дорси вернулся на пост гендиректора Твиттера и последние несколько лет, которые пришлись на правление Дональда Трампа, для которого личный аккаунт в твиттере стал главным политическим мегафоном, Дорси находился под давлением общественности и американских законодателей. Одни требовали, чтобы компания активнее боролась с дезинформацией и разжиганием ненависти на платформе, другие — в частности, республиканцы из числа сторонников Трампа, обвиняли Джека Дорси в цензуре и утверждали, что Twitter должен позволить большему количеству контента оставаться в сети. Изначально выступавший против удаления контента мировых лидеров и публичных персон, Джек Дорси принял решение отмечать некоторые твиты Дональда Трампа как дезинформацию, после того, как 45-й президент США отказался признать проигрыш на выборах президента и использовал соцсети для распространения лжи об украденных выборах. Через два дня после насильственного захвата Капитолия сторонниками Трампа Твиттер навсегда заблокировал личный аккаунт тогдашнего президента.

Выручка Твиттера в 3-м квартале выросла на 37% по сравнению с прошлым годом до 1,3 миллиарда долларов, но при этом компания понесла убытки в размере 540 млн долларов. На сегодняшний день у соцсети 211 млн активных пользователей.