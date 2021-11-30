Преподавателя Санкт-Петербургского государственного Университета гражданина США депортировали из России

Предположительной причиной стала связь с нежелательной организацией.

События разворачивались стремительно. Еще неделю назад преподаватель факультета свободных искусств Майкл Фрис вел занятия, а сегодня информацию о нем невозможно даже найти на сайте ВУЗа, она стерта. О том, что Фрис больше не работает в СПбГУ сообщили студенты в своем телеграм-канале. Новая газета со ссылкой на одну из учащихся пишет о том, что на сборы Фрису дали всего двое суток и он покинул страну, оставив здесь жену и ребенка. Уведомление о депортации ему вручили сотрудники ФСБ. Фрис получил магистерскую степень на факультете свободны искусств, где и остался работать. В ВУЗе он курировал академический обмен с Бард-Колледжем*, который признан в России нежелательной организацией из-за связей с американским филантропом Джорджем Соросом. По всей видимости, это и стало причиной высылки преподавателя.

Сотрудничество со структурами Сороса вынужден был прекратить и СПбГУ. Фонтанка сообщает, что Университет теперь не сможет получить полмиллиона долларов запланированных пожертвований.

* Российские власти считают организацию нежелательной