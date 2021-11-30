ВОЗ рекомендовала странам подготовить планы реагирования на новый штамм коронавируса

В пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения говорится о необходимости обеспечить работу «систем раннего предупреждения» и поддержки служб здравоохранения на случай всплеска заболеваемости.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» напоминает о том, что ситуация с пандемией остаётся сложной.

Гебрейесус добавил, что пандемию коронавируса не удастся побороть, пока не будет решена проблема неравенства доступа к вакцинам в мире.

Микробиолог, профессор университета Georgetown University Михаил Букринский в эфире «Эха Москвы» сказал, что коронавирус продолжит мутировать, но количество этих мутаций не бесконечно.

Букринский отметил, что паника по поводу «омикрон»-штамма не обоснована, и закрытие границ – бессмысленная мера. По его словам, это поможет сдержать проникновение, но оно всё равно произойдёт.