Сервис готовой еды «Кухня на районе» сделал доставку платной. О появлении нового пункта в приложении компания написала в Twitter. Она пояснила, что раньше цены складывались из стоимости продуктов и других расходов, однако теперь, когда цены, как и оплата труда курьеров, на рынке непрерывно растут, важно разделить еду и доставку.

Сейчас она стоит один рубль. В дальнейшем будет меняться в зависимости от нагрузки на сервис и погоды.