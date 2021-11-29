Российский президент подписал закон об освобождении семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Под новую норму подпадают сделки, заключенные с начала этого года. При этом должен быть выполнен ряд условий: в частности, новое жилье нужно купить в том же календарном году, когда продано старое, либо до конца апреля следующего года. Кадастровая стоимость проданного не должна превышать 50 миллионов рублей, а новое жилье не должно быть дороже старого.

Еще один пункт – ни у кого из членов семьи не должно быть в собственности других объектов жилой недвижимости, суммарная площадь которых более чем на 50% превышает площадь нового.